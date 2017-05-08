家樂福555超值福袋 限時限量抽大奬

有民眾花555元抽到5萬5555元大獎，相當幸運。（家樂福提供）

家樂福6日在大直店開賣「555超值福袋」，不少人試手氣。（家樂福提供）

家樂福6日在大直店開賣「555超值福袋」，吸引民眾排隊參加。（家樂福提供）

家樂福從5日開始推出一系列What The Five（簡稱WTF）超殺555活動，包括6日在大直店開賣「555超值福袋」，花555元有機會帶走5萬5555元大獎，限時限量100名，讓消費者在購物時多了意外驚喜。

此外，每日有限時特賣超殺555促銷價，像是5元超殺商品、5折買一送一商品；好康卡會員編號有555的民眾，還可憑當日不限金額發票免費獲法國馬賽肥皂。

另，為了宣傳家樂福WTF555活動，家樂福FB官方粉絲團小編製作有趣的WTF戰隊宣傳影片，分享555好康。凡粉絲按讚分享並Tag好友，也可一起抽5萬5555元家樂福提貨券。

(中時)