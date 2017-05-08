NBA》祖父賽前過世 貝弗利痛哭失聲

火箭硬漢貝弗利(左)的祖父賽前去世，貝弗利痛哭失聲，但他依舊忍住悲傷出賽。(美聯社資料照)

火箭8日在主場迎戰馬刺，硬漢貝弗利賽前練習時得知疼愛他的祖父過世了，立即痛哭失聲，隊友們紛紛向前安慰，雖然中斷賽前練習，但貝弗利仍強忍悲痛出賽。

貝弗利的打球風格非常強硬，可從首輪對上雷霆防守韋斯布魯克看得出來，常常打得MVP準得主氣得火冒三丈，截至目前為止，貝弗利場均10.6分、5.9籃板、2.8助攻，是火箭能夠闖過首輪的功臣之一。

但再怎樣的鐵漢總有柔情的一面，而能讓貝弗利「心軟」的人就是他的祖父。貝弗利在知道祖父過世後情緒崩潰，坐在休息區上淚流不止，讓球隊工作人員與隊友們心疼不已，不過，貝弗利化悲痛為力量，得分、籃板、助攻與抄截樣樣來，表現不比平時來得差。

(中時電子報)