綠委籲勿獵巫林萬億 藍委嗆：民進黨才獵巫軍公教

政務委員、年金改革委員會副召集人林萬億。（資料照／陳信翰攝）

立法院司法及法制委員會今天進行《公立學校教職員退休撫卹條例》審查，在進行大體討論時，藍綠立委皆聚焦在行政院政委林萬億是否要領18%，綠委尤美女批評不應用「獵巫」的方式對待林萬億；藍委陳學聖反批尤美女用獵巫來形容林萬億現在的狀況，但有沒有想過民進黨心中也是在獵巫軍公教？

藍委今天輪番上台砲轟林萬億是否會領18%優存，綠委也輪流上陣替林萬億辯解。國民黨團書記長王育敏質詢教育部長潘文忠，林萬億會不會領到18%？潘文忠表示，就他所了解，林萬億屆齡退休，可以在將來5年內辦理退休，但目前林萬億還沒正式退休，也沒有領任何18%，沒有退休金跟優存的問題。

民進黨立委王榮璋也質詢潘文忠，若依照現在的修法通過，林萬億如果5年後才辦退休，他領不領得到18%？潘文忠表示，若依照行政院版本的年改通過，林萬億能領到的機會非常少。

尤美女批評不該用「獵巫」的態度去檢討林萬億，一直在討論別人可以他不行，若是有國民黨立委怕林萬億領到18%，現在併案審查的版本中也有讓18%兩年內消失的版本，國民黨是不是該支持？

陳學聖則反批，執政黨也在心中把軍公教當成獵巫的對象，長久以來軍公教依照法律規定支領月退休金，他們做錯了什麼嗎？年金沒到位是政府的責任，怎麼責任都變成軍公教的錯？難道不是政府執政無力嗎？

(中時)