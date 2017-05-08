要陸女當小三 昔日特勤英雄判囚2年6月定讞

昔日的警界英雄、前移民署連江縣專勤隊長歐陽國麟，5年前要求他包庇假結婚來台的大陸女子張彩平「開房間」，並要求她當小老婆，最高法院斥責他把面談裁量權當成換取個人情慾標的，將他依收受不正利益罪判刑2年6月、褫奪公權3年定讞。

歐陽曾任保一總隊維安特勤副隊長，是自由搏擊高手，他曾參與圍捕槍擊要犯藍元昌有功，任專勤隊多次協助逃逸外勞返鄉，堪稱優秀公務員，檢方起訴他時相當感慨，還援引唐代李延壽《北史》名句「卿本佳人，奈何從賊？」請法官審酌量刑。

陸女張彩平（判刑5月、緩刑2年確定）因母親獲台灣身分證，並曾在馬祖南竿與人合夥經營卡拉OK店，她到馬祖探親時於店內幫忙，分別認識來店消費的歐陽與簡姓男子。

張女因想來台居留工作，計劃與簡假結婚，取得在台居留身分，2人先帶2012年7月同赴福州市公證結婚，隔月申請來台，歐陽率員對簡訪查，認有疑慮另安排面談，張女為求通過，打電話給歐陽，歐陽要她答應當他小老婆。

後來專勤隊對簡男面談，隔天呈報核准，張女抵達台灣，與歐陽國麟相約一起到台北市萬華區「開房間」，他的犯行遭廉政署全程監控、蒐證，檢方偵查後將他起訴。

金門高分院審理後認為，歐陽國麟身為專勤隊長應有為有守，謀國家人民之福址，並為下屬的楷模，不料，他竟將面談建議結果的裁量，當成換取滿足個人情慾的標的，考量他工作表現佳且並無犯罪前科，將他判刑2年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)