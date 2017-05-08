台北國際旅客消費總額高居亞太第4 吸金99億美元
萬事達卡發表最新「亞太區最佳旅遊城市報告」，深入亞太區22個國家的171個城市，台北在亞洲勁旅中脫穎而出，以740萬的國際旅客到訪人次首度晉身亞太區最佳旅遊城市第10名，國際旅客消費總額高達99億美元，高居亞太區第4名。
此外，台灣民眾至其他亞太區國家的旅遊人次更高達2,380萬，為亞太區第三大旅客來源國，反映台灣已成為亞太旅遊市場成長的主力之一。
世界旅遊與旅行協會統計，受惠於新興市場中產階級崛起帶來的旅遊商機，亞太區旅遊業產值至2026年可望為整體GDP貢獻高達1.1兆美元，佔比GDP 3.1％。萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，亞太區旅遊前景看好，報告中指出2016年亞太區共迎來近3.4億旅客到訪，年複合成長率自2009以來高達9.8％，旅遊業著實為亞太區不容小覷的經濟動力。
報告中，以國際旅客到訪人次排名，曼谷（1,930萬）再次重回第1，新加坡（1,310萬）與東京（1,260萬）則分居第2、第3名。值得注意的是，台北（740萬）首度躋身亞太區最佳旅遊城市第10名，不僅擠掉度假天堂峇里島，旅遊人次更大幅超越上海（650萬）和雪梨（390萬）等熱門城市；其中旅客組成分別以日本旅客（32.6％）、大陸旅客（20.8％）和香港旅客（12.8％）為主。
除了名次上升外，台北的國際旅客到訪人次更較前一年成長50萬人次，成長幅度在亞太區前20名城市中高居第6名，顯示台北在國際旅客心中的地位仍屹立不搖。
(工商)
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