孽女偕夫弒母 誣告父親遭判刑4年定讞
孽女蔡京京與丈夫曾智忠聯手弒母，最高法院考量他們的犯行不是兩公約「最嚴重的罪行」判處無期徒刑確定；他們提告指控蔡父才是殺人凶手部分，最高法院痛斥蔡女、曾男犯後態度惡劣，今各依誣告罪判刑4年定讞，但2人刑期不會受到任何影響。
判決指出，35歲的蔡京京不顧家人反對，與54歲的曾智忠交往，2人從紐西蘭返台後，因無固定工作及收入，耗盡積蓄後，到超市、賣場竊取食物，蔡女因此被羈押在看守所，有瀕臨死亡的痛苦感覺，並把一切過錯歸咎蔡母。
蔡女獲釋後，曾多次表示必須除掉蔡母，大家命運才會變好，再加2人向其借錢遭拒，於是在2012年5月1日趁蔡母午睡時，由曾以電擊棒電暈蔡母，再用膠布黏貼口鼻悶死，載往花蓮豐濱海邊棄屍；之後2人更在母親節前夕，於看守所登記結婚。
2015年1月間被羈押在看守所的蔡女與曾男書寫刑事告訴狀，向檢方指控蔡父殺害蔡母，並以證人身分出庭指控蔡父涉犯殺人罪，檢方偵查後不起訴處分，但蔡女不甘心又聲請再議被駁回，蔡父事後向檢方提告蔡女及曾男涉犯誣告罪。
花蓮地院審理後認為蔡女、曾男犯後就審時誣指蔡父之意甚堅，並無悔改之意，犯後態度惡劣，其犯行重大，各依誣告罪重判4年，蔡、曾不服提上訴，又誣指法官及檢察官收賄，花蓮高分院駁回後2人又提上訴，最高法院今日駁回確定。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。