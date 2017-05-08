孽女偕夫弒母 誣告父親遭判刑4年定讞

孽女蔡京京與丈夫曾智忠聯手弒母，最高法院考量他們的犯行不是兩公約「最嚴重的罪行」判處無期徒刑確定；他們提告指控蔡父才是殺人凶手部分，最高法院痛斥蔡女、曾男犯後態度惡劣，今各依誣告罪判刑4年定讞，但2人刑期不會受到任何影響。

判決指出，35歲的蔡京京不顧家人反對，與54歲的曾智忠交往，2人從紐西蘭返台後，因無固定工作及收入，耗盡積蓄後，到超市、賣場竊取食物，蔡女因此被羈押在看守所，有瀕臨死亡的痛苦感覺，並把一切過錯歸咎蔡母。

蔡女獲釋後，曾多次表示必須除掉蔡母，大家命運才會變好，再加2人向其借錢遭拒，於是在2012年5月1日趁蔡母午睡時，由曾以電擊棒電暈蔡母，再用膠布黏貼口鼻悶死，載往花蓮豐濱海邊棄屍；之後2人更在母親節前夕，於看守所登記結婚。

2015年1月間被羈押在看守所的蔡女與曾男書寫刑事告訴狀，向檢方指控蔡父殺害蔡母，並以證人身分出庭指控蔡父涉犯殺人罪，檢方偵查後不起訴處分，但蔡女不甘心又聲請再議被駁回，蔡父事後向檢方提告蔡女及曾男涉犯誣告罪。

花蓮地院審理後認為蔡女、曾男犯後就審時誣指蔡父之意甚堅，並無悔改之意，犯後態度惡劣，其犯行重大，各依誣告罪重判4年，蔡、曾不服提上訴，又誣指法官及檢察官收賄，花蓮高分院駁回後2人又提上訴，最高法院今日駁回確定。

(中時)