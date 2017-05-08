5/8日中視午間新聞搶先看

今天5月8日的中視午間新聞搶先看：

《66%得票率! 39歲馬克宏成法國最年輕總統》

法國總統大選結果揭曉，才39歲、屬於中間派的馬克宏，以66%的得票率，大勝極右派陣營瑪琳勒朋，成為自拿破崙以來，最年輕的法國元首。

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《男師欲斬外遇師生戀 女學生揮刀自殘》

女作家輕生身亡，也讓師生戀議題浮上檯面，中部一名已婚男老師，擔心和女學生的戀情曝光，6號下午談判要求分手，沒想到女學生悍然拒絕，還拿水果刀刺向左胸自殘，事件爆發後，男老師也主動提出辭呈。

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《嚇!台南火車站天花板突塌陷 砸傷2乘客》

7號晚間十點左右，有81年歷史的台南火車站，北側候車大廳天花板突然塌陷，造成兩名乘客不幸被砸傷送醫。鐵路警察已經到場蒐證調查，要釐清塌陷原因。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)