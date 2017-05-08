劉毅稱陳星「正人君子」　童仲彥率北市稽查爆口角

議員童仲彥率北市府團隊到劉毅英文稽查遭拒，爆發口角。（柯伶穎攝）

國文補教名師陳星被指涉誘姦作家林奕含，引發軒然大波，至今他仍神隱。與陳星認識多年的英文補教名師劉毅，早前受訪為對方抱屈稱「他是正人君子」。此番話一出，又引起熱議。台北市議員童仲彥今日上午，召集教育局、消防局、建管處等單位，聯合稽查位於許昌街的補習班；不過補習班業者高舉「國中會考倒數12天、捍衛學生權益謝絕採訪」，與童仲彥一度爆發衝突，雙方僵持超過半小時，最後才讓北市府教育局、建管處、消防局主管單位進入稽查。

劉毅力挺陳星，反被網友翻出陳子琁控訴曾遭留意性騷擾的往事。台北市議員童仲彥今召開記者會率北市府稽查，但補習班數派出近10人在一樓高舉「捍衛學生權益，謝絕採訪」口號。甚至還準備了童仲彥家暴畫面的海報，雙方不時爆發口角衝突。因補習班人員全穿黑西裝、打領帶並戴口罩，嗆童作秀，讓童回嗆「你們這些黑衣人」，對方則回「我們是白衣人」。雙方互相叫陣，讓市府官員進退兩難。

業者委託律師范偉峻表示，補習班向來均配合主管機關定期檢查，若沒有違規實證，「拒絕配合議員作秀。」，僅提供書面資料，並以距離國中會考剩12日、須尊重學生權益為由，要協商主管機關待學生下課時再稽查，讓主管機關進退兩難。

童仲彥指出，依據《短期補習班設立及管理準則》規定，主管教育行政機關對補習班之招生、班級、學生、教職員工、設備及收退費等班務行政管理事項，得派員檢查，補習班不得規避、妨礙或拒絕，今天補習班就拒絕稽查，就是所謂的正人君子？童仲彥則質疑，主管機關稽查若可事先協商，就沒有稽查的目的。

范偉峻更要求須出示公文書才准市府官員上樓稽查，此舉引發教育局與建管處抗議，經僵持40分鐘後，建管處與教育局表明主管機關不需事先通知、要求書面資料後，便可進入稽查，最後業者讓步，讓教育局、建管處、消防局主管單位進入稽查。

劉毅英文補習班也發出聲明稿表示，劉毅僅就所認識的陳星相處所為的評論，事實真相尊重司法機關調查，與補習班教學無關。

(中時)