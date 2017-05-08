韓國薩德部署地附近驚傳火災 原因不明

失火處為星州高爾夫球場附近的達摩山。(圖/海外網)

韓國當地部隊也參加滅火行動。(圖/海外網)

韓國薩德系統部署地的慶尚北道星州高爾夫球場附近在昨(7日)晚驚傳失火，由於靠近機敏軍事地，引發外界關注。

據大陸「海外網」訊，韓國當地時間7日晚19:30左右，星州高爾夫球場旁山頭突然起火，起火地點距離薩德部署球場僅340公尺、距薩德發射台僅1500公尺；起火山頭名為達摩山，火勢點約在680公尺高處、火勢面積約300平方公尺，經1個多小時後撲滅，所幸沒有延燒軍用地。

韓國軍方表示，雖然火勢已被撲滅，但仍要繼續監控以防復燃，而起火原因正在調查中。

(中時電子報)