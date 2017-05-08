師生戀刺胸案逆轉？ 兄疑另有隱情

警方表示，由於女學生還在加護病房，父母盼轉至普通病房後才做筆錄。（陳淑娥攝）

台中某私立中學已婚楊姓男老師，6日與女高中生相約在車上談判，由於女學生疑似放不下這段情，搶下水果刀刺向自己左胸，今天凌晨女學生哥哥向媒體爆料，認為妹妹不可能自殺，懷疑另有隱情。警方表示，由於女學生還在加護病房，父母盼轉至普通病房後才做筆錄。

警方調查表示，涉案的32歲楊姓老師，6日早上9時許與女學生相約碰面，楊師載著女學生在附近公園兜風，並在車上談判分手，時間長達5、6個小時，雙方都沒有下車，不料，至下午4時許，用情至深的女學生不願分手，楊師向警方表示，「談判過程中女學生情緒激動，自己捅一刀！」嚇得趕緊將女學生送醫。

不過，今天凌晨女學生哥哥出面向媒體爆料，稱開朗的妹妹不可能自殺，懷疑另有隱情。警方表示，由於女學生目前還在加護病房觀察，其父母表示俟轉至普通病房後才做筆錄，至於其兄說妹妹不會自殺，警方強調，等到雙方做完筆錄後，針對不吻合之處會再進行複訊，以釐清案情。

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(中時)