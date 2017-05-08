陸資買大同僅罰60萬 立委批罰太輕

陸資非經正常管道入台買大同股票，金管會上周五（5日）開罰60萬元並限陸資六個月內出清股票，多位立委今日於財委會中質疑罰太輕。

金管會副主委鄭貞茂說，按照現行兩岸人民關係條例，處分最高上限就是60萬元，不過，外資進出資本市場管制太嚴格也有可能對資本市場產生負面的影響。立委余宛如更進一步指出，對永豐金控的處罰會不會也太輕，業界可以接受嗎？

鄭貞茂表示，永豐證（亞洲）是永豐金設在香港的子公司，「香港對此管制較鬆，所以甚至沒有對永豐證（亞洲）做沒有任何處罰」。不過，他也坦言，要金管會清查所有的上市櫃公司陸資非法進出的部份，恐怕花了一大把力氣卻會查無實證，還是要仰賴檢舉。

余宛如認為，中資無所不在，建議金管會不如放寬投資認定，讓地下陸資浮上檯面比較好管理，可以學習美國的做法，她並要求金管會要在一個月內提出研究報告。

立委江永昌在財委會質詢時也逼問，此次透過兆豐、永豐進來的陸資，覬覦的對象，到底是不是大同？鄭貞茂回答說，就委員的說法「是肯定的答案」，亦即間接證實是大同。

江永昌又問，金管會是什麼時候發現陸資的問題？現在買大同的比重有沒有接近10％了？金管會證期局副局長周惠美回答，今年1、2月時有人檢舉，金管會就開始調查，而鄭貞茂指出，陸資買大同沒有到10%，約有4.9％。

鄭貞茂也強調，對陸資開罰的60萬「強制執行一定拿得到」。

(工商)