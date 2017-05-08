馬克宏妻將無薪為政府工作 專注教育改革

當選法國總統的馬克宏(左)和其妻布麗姬(右)。(美聯社)

法國總統當選人馬克宏(Emmanuel Macron)的妻子布麗姬(Brigitte Trogneux)傳出將為無償為法國政府工作，以自己過去擔任高中老師的經驗，改革法國的教育。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，比馬克宏多了20幾年社會經驗的布麗姬，傳出非常有興趣參與法國政府的教育政策，身為前老師、又有8名子女和孫子女的布麗姬預計將會在法國政府中，扮演相當活躍的角色。

為馬克宏和布麗姬寫自傳的作家Candice Nedelec說，布麗姬主要的興趣是教育改革，她會專注在幫助自閉症和弱勢孩童上，遠離政治風暴的前線。

布麗姬自馬克宏擔任現任法國總統歐蘭德(Francois Hollande)的財政部長時期起，就一直在旁輔佐他。布麗姬監督他的行程，幫他改演講稿，以及擔任中間人等。當馬克宏正式上任總統後，布麗姬參與的範圍傳出將會擴增，包括各種任務、政府員工和預算等。

但布麗姬將不會獲得任何薪水報酬，馬克宏的對手費雍(Francois Fillon)在選戰中，因傳出捏造假工作支薪給其妻和子女而失去支持度，因此馬克宏將極力避免重蹈覆轍。

但布麗姬確實在馬克宏的政治生涯中有極大的影響，布麗姬在巴黎新聞周刊Paris Match的訪談中說，他們每晚都一起看簡報，然後對對方重複他們聽到的事情。布麗姬說：「我注意所有事物，盡最大可能保護他。」她也確保馬克宏的行程中有充足的休息時間，並鼓勵他多建立人脈。

馬克宏的前老師之一Christian Monjou指出，馬克宏需要避免成為「媽寶」，雖然無庸置疑的布麗姬的確對馬克宏有許多正面影響，是一股穩定和撫慰的力量。但當馬克宏在贏得首輪選舉後，在發表勝選感言時請布麗姬上台，Monjou說許多朋友跟他說：「我們不是在選第一夫人，我們是在選總統。」

Monjou有轉告這些想法，以及警告馬克宏要避免媽寶的形象，但Monjou也不認為馬可宏會讓布麗姬在政府中擔任中心職務，他清楚這麼做的風險，以及這麼做會引發其他人會立即拿這點攻擊他。

(中時電子報)