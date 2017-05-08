過期肉品案 國民黨批根本是包庇

台中市議會國民黨團今天召開記者會，黨團書記長李中（中）表示，衛生局無論在通報上、程序上、稽查上、裁罰上，整起案件疑雲重重。（陳世宗攝）

台中市議會國民黨團今天召開記者會，針對台中市清水區力勤農產公司涉嫌販售過期肉品案，黨團書記長李中說，衛生局無論在通報上、程序上、稽查上、裁罰上，都有啟人疑竇之處，整起案件疑雲重重，抨擊市府是「假食安、真包庇」，罔顧市民食的安全。

台中市政府衛生局指出，該局獲知訊息當天就前往稽查並封存1萬5608.4公斤冷凍肉品，隨後持續調查；5月6日邀訪陳姓檢舉人協助釐清案情，針對其反映的力勤公司西屯、南屯、烏日三處儲存冷凍食品倉庫，7日稽查後並未發現逾期肉品；檢舉人提供的資料經檢視後發現業者確有撕標行為，已移送台中地檢署併案偵辦。

黨團書記長李中、執行長顏莉敏等人說，衛福部第一時間接獲檢舉，難道台中市政府都不知情？從4月26日起如此大的空窗期，恐怕業者早有足夠時間竄改進出貨資料，並將有問題的肉品處理銷毀，中市府行政處置的程序上不僅相當被動，更有重大瑕疵！

市議員楊正中指出，力勤農產公司還有另兩家公司「兆基冷凍公司」、「兆烽企業公司」，衛生局為何不查？力勤農產公司依法最高可罰兩億元，市府為何只罰600萬？負責人臉書顯示「滿載出貨中」，但市府卻對外公佈未流入市面，誰會相信？難道去年一整年每次的出貨都被盤商和下游業者發現而退貨？

衛生局表示，衛福部食藥署4/21日接獲檢舉後，轉該署中區管理中心調查，該局並未接獲其通報。北屯區同榮里經查僅為冷凍業的辦公室，初期稽查重點在於有產品進出貨的冷凍庫工廠，相關單據業在力勤公司已取得，其他辦公室也陸續前往了解。

衛生局強調，力勤公司涉嫌販售過期肉品案，該局在4/26日自其他管道獲知，當天與次日前往稽查，當場查封「冷凍去骨豬肉」、「冷凍豬腸」及「冷凍雞腿」三項有疑慮產品共1萬5608.4公斤。因有許多疑點有待釐清，依行政程序法規定要求業者到案說明，業者5日才出面說明，該局將全案移送台中地檢署偵辦，追究其刑事責任。

(中時)