法國大選勒龐慘敗 極右派卻打了一場勝仗

勒龐在競選總部發表敗選演講。(圖/美聯社)

勒龐在支持者的簇擁之下，走進競選總部。(圖/美聯社)

法國總統大選第二輪7日正式落幕，極右派政黨「國民陣線」的總統候選人勒龐(Marine Le Pen)以34.2%的得票率輸給了「前進！」黨候選人馬克宏(Emmanuel Macron)約65%的得票率，儘管這次馬克宏如選前民調顯示，輕鬆獲得入主艾麗榭宮的門票，不過更多人在檢討的不是馬克宏怎麼贏，而是勒龐怎麼可以差一點就贏?不少專家認為她所代表的極右派打了一場勝戰，該黨派竟贏得了1100萬票，創下該黨全國性選舉的紀錄，也可見法國的極右派勢力的受到前所未有的支持。

勒龐所屬的「國民陣線」在這次的選舉中，拿下該黨自1972年創黨以來在總統大選中最多的票數。在上個月第一輪的總統投票中，勒龐便以764萬張票、21.53%的得票率和馬克宏一起挺進第二輪投票，相較於勒龐5年前第一次在首輪投票中，僅拿下642萬張票多出了將近122萬票，可見她獲得了更多人的支持。再相較於她的父親，也就是「國民陣線」的創黨人尚馬利．勒龐（Jean-Marie Le Pen），在2002年代表該黨出選總統大選時，首輪投票獲得了480萬張票，挺進第二輪後則是拿到約550萬張票，可見法國人民對極右派的支持，隨著每次選舉而增加。

馬克宏繼拿破崙之後，成為法國史上最年輕的總統，在確定勝選之後開心於競選總部致詞。(圖/美聯社)

選民得知馬克宏獲勝開心揮舞國旗慶祝。(圖/美聯社)

馬克宏支持者激動歡呼。(圖/美聯社)

當然幾屆選舉所獲得的票數也會受每屆競爭對手、個人言論及政見而影響，不過同樣都披著國民陣線戰袍的兩人獲得的投票數越來越多，從尚馬利．勒龐到瑪琳‧勒龐兩人的得票數翻漲了一倍，很大一部分仍是代表著極右派在法國受到更多選民的支持，專家認為這和法國逐年升高的失業率、近年來頻繁的恐怖攻擊和難民潮脫不了關係，這也讓支持國內產業、反移民的極右派思想更加獲得大眾的認同。

當然國民陣線這10年來也隨著時間將該黨的主張修正，瑪琳‧勒龐並不認同她的父親尚馬利堅絕否認納粹惡行的主張，甚至還因此將父親逐出他自己所創的政黨。另外，她對反同性戀的政策也有所妥協，不再堅持撤銷同性婚姻法案，儘管她仍聲稱要進一步改革民事結合制度，但不會影響已經登記結婚的同性伴侶。

這些改革也讓國民陣線越來越受選民接受，就如的勒龐的姪女，也是法國最年輕國會議員馬赫夏‧勒龐（Marion Marechal-Le Pen）在接受採訪時對這次的選舉結果表示:「無論結果如何，至今以來的成績已經是歷史性的了」，也可見法國的極右派勢力並不會因為勒龐這次選舉的個人失敗而沒落，反而將藉這次選舉的力量走得更長、更遠。

(中時電子報)