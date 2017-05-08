4個兒子3人從警 江玉雪獲警察模範母親
苗栗縣陳春貴與江玉雪夫婦，含辛茹苦育有4子，其中3人陸續從警，在工作崗位上都有優異表現，江玉雪女士獲選警政署警察模範母親，縣長徐耀昌8日上午率同警察局長金浩明接見表揚，兒媳獻花致意，提前歡度溫馨的母親節。
警察模範母親先由各分局遴選，再由警局報警政署選拔出10位，67歲的江玉雪女士獲得這項殊榮。
陳春貴與江玉雪育有4子，其中長子陳永祥現為通霄分局偵查隊小隊長，次子陳永錚為同分局警員，老三是大湖分局中興派出所所長，3兄弟相繼投入維護治安與交通的工作。
陳媽媽說，3個孩子都當警察，工作雖然有相當程度風險，內心曾經也掙扎過，難免操心，像是支持白曉燕案期間，就忐忑不安，後來才逐漸習慣，總要他們在工作上全力以赴之外，也要注意保護自己。
(中時)
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