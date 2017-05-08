「天秤座不予錄用」 立委提案禁以血型、星座、命理設限
有民間企業徵才時，以求職者、受雇者的血型、星座、甚至命理與要求不合為由，不予招聘或晉升，可能形成就業歧視。立委陳宜民今天提案修正《就業服務法》，納入反歧視條款。
陳宜民質詢時表示，部分企業以面向、命盤等評定或招募員工，甚至有企業主擁有自己的「國師」，不僅幫企業看風水，也用於觀察員工，避免用人不當；近年興起塔羅牌、命盤風氣，亦曾傳出有民間企業年終請塔羅師排星盤決定升遷。
此外，更有人力仲介業者針對企業求才，曾於公開網站推出「命理企劃」，宣稱可為企業分析員工個性、了解是否適任特定職務等，甚至以此判斷道德觀與忠誠度，更加深偏見。
陳宜民痛批，利用沒有科學根據的星座、血型、命理等條件，決定受雇人員升遷或新進員工聘用等，形成不公平競爭環境，長期更有損國家整體行校與發展，應納入反歧視條款。
陳宜民指出，現行就服法第5條「反歧視」項目，包括不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官等15項目正面表列。
「分類就職者，根本就是納粹行為！」陳宜民批評，曾接獲陳情，有雇主說「南部就是這樣」，要看命理；也有公關公司限定牡羊、獅子、射手座才能應徵，要求勞動部修法禁止企業主以此分類求職人員，「無法想像但就是有雇主這麼白目！」
陳宜民也說，日前有企業遭揭露後，自知理虧而移除相關要求，可見雇主心知可能違規。對此，勞動部長林美珠回應，深為勞動部而非「資動部」，當然站在勞工那一邊，但希望勞資雙方平衡，相關態樣確實為一種歧視，勞動部會負責任。
不過，勞動部報告建議，由於日本、美國與歐盟等主要國家，針對就業歧視相關規範並未納入血型、星座等，建議維持現行條文；且目前就業歧視認定，由地方政府組成評議委員會並依個案認定，運作多年至今尚無重大窒礙難行之處，一旦由勞動部訂定歧視行為認定標準，恐難周延涵蓋各種實務狀況。
陳宜民批評，國外沒有表列是因為「明顯就是歧視」，台灣應該禁止「白目企業」這樣做。林美珠同意可以討論。
(中時)
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