NBA》19顆三分球轟垮馬刺 火箭扳平系列賽

哈登(中)攻下全場最高28分，幫助火箭擊敗馬刺，將系列賽扳成2比2平手。(美聯社資料照)

第三節一度因為左膝與對手相撞而疼痛倒地的哈登，緊急喊出暫停接受治療後，帶領球隊打出14比4攻勢，將領先優勢擴大18分，火箭全場轟進19顆三分球，最終以125比104輕鬆擊敗馬刺，將系列賽扳成2平。

火箭後衛貝弗利的祖父在賽前過世，貝弗利忍著悲傷出賽，9投4中攻下10分、4籃板、6助攻，維持季後賽水準演出。

「大鬍子」哈登18投10中，繳出28分、5籃板、12助攻，賽後受訪時表示，膝蓋被撞的當下確實很痛，但在治療過後好很多，再次上場專注在球賽中就忘了疼痛，球隊在衝搶籃板、三分球投射等方面做得很好，同時也有效壓制對手得分和投籃命中率，是贏得比賽的關鍵。

火箭整場比賽投籃命中率52.6%，投進的19顆三分球分散在7位球員身上，替補球員艾瑞克古登包辦6顆，貢獻22分。

先發大前鋒雷恩安德生，先前在主場三分球19投0中，此役不但飆進三顆，而且還在第三節投進大號壓哨三分球，全場挹注13分；此外，阿里查16分、6籃板、5助攻，路威廉斯13分，巴比布朗11分，替補中鋒奈內只出賽2分鐘就因傷退場。

眼看第四節無法縮小落後差距，馬刺教頭帕波維奇乾脆讓先發主力球員全部在場下休息，里歐納德與艾卓吉各16分，替補西蒙斯17分最高，米爾斯10分。

(中時電子報)