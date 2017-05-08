陪媽媽吃早餐 愛買免費送1600份
愛買趁母親節前於6日舉辦「再忙也要陪媽媽吃早餐」活動，全台16家分店20分鐘送完1600份早餐，現場加碼高檔精緻蛋糕免費試吃，帶動全台分店單日來客增3成，提前為節日炒熱氣氛 。
愛買共準備1600份嚴選好食早餐，號召民眾帶媽媽、家人、朋友甚至寵物，2人1組領取2人份的限量早餐，包括愛買熱銷的歐式紅藜地瓜麵包、福樂自然零優酪乳、紐西蘭加拉蘋果、中祥蘇打餅等。全台不少分店一早聚集上百組消費者帶著媽媽、家人等候，各分店平均20分鐘發送完畢，更有分店10分鐘內就送完100份，可見踴躍程度。
去年母親節愛買舉辦全台千人擁抱大串聯活動，讓消費者有機會表達對媽媽、家人的愛，獲得好評。愛買發現許多人因生活忙碌，難得與家人好好吃頓飯，因此今年希望透過活動讓消費者與家人一起早餐，創造更多相處的時間。
另外，看準現代人重視健康，今年母親節主打小份量精緻款蛋糕，推出米迦、塔吉特、Mita米塔等人氣蛋糕名店款，強調加入比利時72%巧克力、日本九州純鮮乳、食用金箔、紐西蘭入乳酪等高檔原料，又以6吋的款式最受歡迎。
像是加入食用金箔搭配72%巧克力的法芙娜巧克力蛋糕，開放預購1個月以來賣出上千顆，榮登精緻款蛋糕熱銷榜第1名；單周賣出500條、2度追加備貨的基隆老店連珍芋泥蛋糕獲第2名；主打日本九州空運鮮乳製的米迦九州純鮮乳卷則是第3名。整體帶動愛買高檔精緻蛋糕單月累積預購上萬組，銷量增5成，是歷年最高。
(中時)
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