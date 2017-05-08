懲罰房客落跑欠管理費 房東不開門犯強制罪
52歲林姓男子，是霧峰區一公寓大廈住戶兼管理員，專門負責催收管理費，因許姓住戶的房客落跑、長期積欠管理費，林男竟刻意關上地下停車場鐵捲門，要求許男「付錢走人」，台中地院依強制罪判林男3月徒刑，易科罰金9萬元。
判決書指出，林男是霧峰區一公寓大廈住戶兼管理員，平常負責催收住戶管理費；今年4月29日晚間，許姓屋主因房客落跑，又在屋內囤積大量垃圾，開小貨車到該社區地下停車場，欲清運房客留下的垃圾。林男覺得逮到機會，想要給許男適當「懲罰」，在晚間8時，許男要載運垃圾出去時，林男故意不開門。
許男在地下停車場等了許久，等不到人幫他開門，又下車後到1樓與管理室，還找李姓住戶一起協調溝通，但林男仍要求要繳管理費才能放行，許男稱是承租戶的問題，已經提告，不願先墊付管理費，雙方僵持不下。
許男又回到地下停車場發動車子，等到有其他住戶車子要外出時，緊跟在後，利用自動系統的秒差間繫，把車子開出去。
事後，許男嚥不下這口氣決定提告，台中地院審理後，法官認為林男觸犯強制罪，判處3月徒刑、得易科罰金9萬元。
(中時)
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