不跟布夏口水戰 莎娃：我會用實力證明

布夏(左)與莎拉波娃(右)馬德里網賽次輪將碰頭。(美聯社資料照)

莎拉波娃要用實力證明。(美聯社資料照)

因禁賽期滿持外卡復出引發外界議論，前俄羅斯球后莎拉波娃(Maria Sharapova)對於外界批評選擇不去在意，7日她3盤逆轉勝魯西琪（Mirjana Lucic-Baroni），用網球場上表現證明實力。

「莎娃」馬德里網賽單打首輪以4比6、6比4、6比0逆轉勝魯西琪，也是她15個月禁賽以來首場3盤大戰，次輪將與稱她「騙徒」的「加拿大甜心」布夏(Eugenie Bouchard)正面對決，莎娃選擇不打口水戰。

莎拉波娃要用實力證明。(美聯社資料照)

不去理會流言蜚語，早出道的莎拉波娃自有一套方法，「我年紀輕輕就受到外界注目，聽過各種批評。如果讓每句話都影響到妳場上的表現，會讓自己很難定位。我只能用網球表現證明一切，也是我所專注的。」

從球后到陷入禁藥禁賽15個月，如今禁賽期滿重返網壇，「莎娃」坦言每段過程都是學習，如何面對外界眼光、調整心態，「試著去找回節奏，了解自己真正所需、要改進的在哪。」

「莎娃」若次輪擊敗布夏，就能取得溫網會外賽資格，挺進決賽則有機會進到會內賽，5度大賽冠軍不想太多，「我當然希望能在溫網取得一席，但現在談太早。對我而言每場比賽都很重要，我走的每一步都會影響我未來的賽事。」

(中時電子報)