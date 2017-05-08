LPGA》金世煐險勝艾莉雅 歐秋雅賽奪第6冠
韓國新世代高手金世煐，在歐秋雅邀請賽冠軍戰打到最後1洞，力克擊敗世界第3泰國女將艾莉雅，奪得LPGA生涯第6冠，艾莉雅獲得亞軍。
這場比賽8日進行4強賽與冠軍戰，金世煐在上午的4強賽以「贏5洞剩4洞」輕取同胞許美貞，艾莉雅則以「贏4洞剩3洞」擊敗魏聖美，金世煐與艾莉雅於下午進行冠軍戰，許美貞與魏聖美進行季軍戰。
去年贏得5冠的艾莉雅，冠軍戰一開打就連輸金世煐前3洞，自此一路處於落後追趕局面，第17洞把握金世煐失手，自己抓下小鳥，追至只落後1洞，可惜第18洞2人都打Par，最終由金世煐抱走首度進行比洞賽的本屆冠軍盃與LPGA生涯第6冠。
能擊敗LPGA近況最好高手奪冠，金世煐賽後說：「今天是很艱難的一天，我從沒贏得如此辛苦的冠軍，很開心能舉起這座冠軍盃。」。去年引退的韓國高球「天后」朴世莉，賽後擁抱金世煐向這位後進祝賀。
上周世界排名只落後「球后」高寶璟0.78分的艾莉雅，雖然此戰與冠軍失之交臂，但獲得第2，將拉近與高寶璟的差距，且在今天晚上公布的最新世界排名可能擠下韓國柳蕭然，上升至世界第2。
另1場季冠戰，於16強戰擊敗高寶璟的世界排名第25韓將許美貞，經苦戰至第22洞，終擊敗魏聖美獲得季軍，魏聖美得到第4名。
(中時電子報)
關鍵字：韓國
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