By2妹揭狼行惡夢 姊妹遭健身房男教練集體關燈騷擾
雙胞胎女子團體「By2」過去面對外界批評或討論，基本都相當淡定，但昨晚妹妹Yumi卻在IG發怒了，開譙家鄉新加坡一間常去的健身房，揭露她跟姊姊去那裡運動，男教練要求拍照，但By2婉拒，沒想到竟遭對方一行人騷擾，不僅偷拍，還突然將室內燈光關掉，讓姊妹倆備受驚嚇，還發現教練們躲在旁邊偷笑，讓她們氣炸PO文，直接公開跟這間健身房說bye bye。
Yumi在po文中表示，姊妹倆一直都知道身為公眾人物的代價，上街遇到粉絲要求拍照甚至被偷拍，基本上無論多狼狽，她們都不會拒絕，然當天姊妹倆上健身房，像個男人一樣很猛地在努力健身，過程中卻被要求拍照，By2無數次非常禮貌地婉拒，表示不方便拍照，但對方不但沒放棄，反倒緊跟著她們，甚至假健身真偷拍。
Yumi本想忍一忍就過去了，沒想到惡夢正要開始，當時健身房只剩她們兩個女生，「健身到一半突然全場一片漆黑，在沒有通知下把所有燈熄滅了，整個受到驚嚇以為是斷電，卻發現他們在一旁暗笑，原來是刻意的」，Yumi怒吼不曉得這群男教練是騷擾還是惡意妨礙，但一切真的太過分，「健身從不喊辛苦，但這次真的不能總是藏在心裡當作無所謂，人與人之間是要互相尊重的，徹底的失望！」，因此決定在IG公開此事，誓言不再去這間健身房，也直言By2不希望有這種粉絲。
(中時電子報)
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