枸杞顧目睭 僅沖熱水無效！
枸杞可以明目，所以常有民眾將枸杞沖泡熱水飲用，但有藥學博士指出，僅喝枸杞水對於眼睛保健是沒有用的！
據健康醫療網，枸杞含有蘿蔔素、葉黃素、維生素B、C、鈣、鐵等礦物質，以及18種胺基酸，具有抗老、眼睛保健等功效。
佛光大學樂活產業學院院長、藥學博士楊玲玲表示，喝枸杞水，僅能吸收花青素等抗氧化物，但含有的葉黃葉需將枸杞咬碎或打細後才能釋放出來。
想要保健眼睛，楊玲玲博士建議可以先準備1杯枸杞加1杯水打成汁，及1杯生糙米及1杯水打成生米漿，再煮滾8杯的水，先加入生米漿後，加入枸杞汁混合攪拌均勻後，就完成10杯的枸杞明目玉露。
楊玲玲博士指出，枸杞含有的胡蘿蔔素及葉黃素在進入體內後，會在人體酶作用下，轉換成維生素A，可以幫助眼睛保健，預防視力退化；而米漿建議用生糙米打成，以免流失維生素B，且添加米漿可以讓營養素懸浮，有助人體吸收。
另外，米漿及枸杞需打到過篩不留殘渣的程度，因此要多打幾次，且枸杞具有天然的甜菜素，已有甜味，不需要另外加糖。
(中時電子報)
關鍵字：視力
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。