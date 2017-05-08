枸杞顧目睭 僅沖熱水無效！

藥學博士楊玲玲表示，喝枸杞水，僅能吸收花青素等抗氧化物，但含有的葉黃葉需將枸杞咬碎或打細後才能釋放出來。(圖/達志影像/Shutterstock)

枸杞可以明目，所以常有民眾將枸杞沖泡熱水飲用，但有藥學博士指出，僅喝枸杞水對於眼睛保健是沒有用的！

據健康醫療網，枸杞含有蘿蔔素、葉黃素、維生素B、C、鈣、鐵等礦物質，以及18種胺基酸，具有抗老、眼睛保健等功效。

佛光大學樂活產業學院院長、藥學博士楊玲玲表示，喝枸杞水，僅能吸收花青素等抗氧化物，但含有的葉黃葉需將枸杞咬碎或打細後才能釋放出來。

想要保健眼睛，楊玲玲博士建議可以先準備1杯枸杞加1杯水打成汁，及1杯生糙米及1杯水打成生米漿，再煮滾8杯的水，先加入生米漿後，加入枸杞汁混合攪拌均勻後，就完成10杯的枸杞明目玉露。

楊玲玲博士指出，枸杞含有的胡蘿蔔素及葉黃素在進入體內後，會在人體酶作用下，轉換成維生素A，可以幫助眼睛保健，預防視力退化；而米漿建議用生糙米打成，以免流失維生素B，且添加米漿可以讓營養素懸浮，有助人體吸收。

另外，米漿及枸杞需打到過篩不留殘渣的程度，因此要多打幾次，且枸杞具有天然的甜菜素，已有甜味，不需要另外加糖。

(中時電子報)