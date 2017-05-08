未收WHA邀請蔡英文9度發推特 網：廢到笑
世界衛生大會（WHA）22日舉行，今天是網路報名最後一天，在這個關鍵時期，總統蔡英文第9度在推特發文向國際喊話，希望能參加WHA。PTT網友酸「廢到笑」、「以為是川普喔?你發推特誰理你」。
世界衛生大會（WHA）本月22日將在瑞士的日內瓦舉行，台灣至今未收到邀請函，總統蔡英文也多次上推特發文，以英、日文向國際社會喊話。今日蔡英文9度在推特向國際喊話把台灣納入WHA，轉發駐美代表處一篇關於駐美代表高碩泰投書華盛頓時報的推文。
對於蔡英文9度在推特為台灣發聲，希望能參加WHA。PTT八卦版網友留言「不參加就不參加 ，蔡英文，腰桿挺起來 」、「用中國台北參加就是中國人」、「 CNN、BBC都沒報，可見人家不鳥妳的twitter 」、「小英都發推特了，而9.2為了臺灣做了些什麼? 」、「廢到笑 」、「笑死，以為是川普喔?你發推特誰理你」、「我也常常fb發文我要一億..怎都沒人拿給我?」、「推特外交，你敢嘴」、「跟肥宅一直在家發fb，有87分像」、「怎麼現在空心菜好想去好想去忽然什麼都可以了」、「他覺得中華台北參加是種恥辱，那又何必參加?」
(中時電子報)
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