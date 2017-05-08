知名月子餐有衛生疑慮 衛生局限期改善

新北市衛生局今日公布抽查月子餐及兒童副食品專案結果，初檢時38家業者有20家有衛生環境疑慮，另檢驗36件產品共有4件產品檢出大腸桿菌及大腸桿菌群超標，當中更有知名的陳媽媽月子餐，環境衛生與產品都還待複驗。衛生局表示，已令業者限期改善，若複查不合格，環境部分將開罰6萬到2億；開罰3萬到300萬。

衛生局表示，業者環境不合格部分，都有地面不潔、天花板油漆剝落及未有病媒消毒紀錄及垃圾桶、廚餘桶未加蓋等情況。而產品部分，抽查29件月子餐及7件嬰兒副食品，有4件大腸桿菌或大腸桿菌群超標。

環境衛生部分，目前仍有天晴興業、上昊食品、嘉貫國際、諾堡國際及陳媽媽月子餐待複檢；食品方面，日安媽媽食品館的嬰兒副食品及陳媽媽月子餐、懷恩國際開發的月子餐仍待複檢。

(中時)