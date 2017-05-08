知名月子餐有衛生疑慮 衛生局限期改善
新北市衛生局今日公布抽查月子餐及兒童副食品專案結果，初檢時38家業者有20家有衛生環境疑慮，另檢驗36件產品共有4件產品檢出大腸桿菌及大腸桿菌群超標，當中更有知名的陳媽媽月子餐，環境衛生與產品都還待複驗。衛生局表示，已令業者限期改善，若複查不合格，環境部分將開罰6萬到2億；開罰3萬到300萬。
衛生局表示，業者環境不合格部分，都有地面不潔、天花板油漆剝落及未有病媒消毒紀錄及垃圾桶、廚餘桶未加蓋等情況。而產品部分，抽查29件月子餐及7件嬰兒副食品，有4件大腸桿菌或大腸桿菌群超標。
環境衛生部分，目前仍有天晴興業、上昊食品、嘉貫國際、諾堡國際及陳媽媽月子餐待複檢；食品方面，日安媽媽食品館的嬰兒副食品及陳媽媽月子餐、懷恩國際開發的月子餐仍待複檢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。