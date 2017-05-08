17歲小提琴家黃詠雩 獲國際音樂大賽首獎

17歲小提琴家黃詠雩，5日得到德國保加利亞國際音樂大賽15到19歲組別首獎。（吳璧如提供）

國小畢業就到德國學習音樂的17歲台灣小提琴家黃詠雩，5日得到德國保加利亞國際音樂大賽15到19歲組別首獎及最佳詮釋獎，是這個比賽成立30年來第一位獲此殊榮的台灣音樂家，為台灣爭光。

甫於3月底在台灣舉行小提琴獨奏會「黑海華爾茲」的黃詠雩，從小便展現絕佳的音樂天賦，她前幾年獲得德國斐迪南基金會音樂首獎，以及2016年德國青年音樂大賽第一名，更在本月5日榮獲德國保加利亞國際大賽首獎，是來自台灣最具國際競爭力的音樂家。

黃詠雩從台北市古亭國小音樂班畢業後，由媽媽陪著到德國學習音樂，目前在埃森音樂院深造，此次她參加德國保加利亞國際音樂大賽獲得首獎，相當興奮。賽後她在當地參加比賽得獎者音樂會，隨後也將受邀參與幾個重要音樂節的演出，不斷發光發亮。

黃詠雩的啟蒙老師黃台藝大音樂系教授吳璧如表示，德國保加利亞國際音樂大賽是1986年開始舉辦的國際音樂賽事，每兩年舉辦一次，每次都聚集了國際好手前來參與，歷屆有來自美國、德國、匈牙利、捷克、烏克蘭、俄國、韓國、塞維亞、日本等地的參賽者, 都是各國的菁英，黃詠雩是開辦30年來第一位獲得首獎的台灣音樂家。

吳璧如說，她曾在古亭國小音樂班任教，黃詠雩是她班上的學生，從小就展現音樂方面的天分，不但音感很好、演奏技術也相當出色，加上肢體語言豐富，只要稍加琢磨，必可在音樂領域發光發亮。

吳璧如表示，黃詠雩從小就立志走音樂之路，如果在台灣學習，勢必面臨升學壓力的問題，無法全心投入音樂。因此她建議黃詠雩到德國學習音樂，那裡的生活、文化及環境都有助於成為一位音樂家。

吳璧如說，黃詠雩小學畢業後，就在媽媽陪同下到德國去學習，這些年來，不管是生活及學習都適應良好，黃在音樂方面的天分也被激發出來，因此在音樂大賽中得到首獎。

(中時)