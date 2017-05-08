扁參加動土儀式中監不知情 李明賢：法院民進黨開的？

七股凱士士企業股份有限公司二期工業區7日上午11點啟用，前總統陳水扁現身出席參加，低調與台南市長賴清德、前台南縣長蘇煥智同台。（圖/萬于甄翻攝）

前總統陳水扁昨日參加台南市工業區動土儀式，但台中監獄事先卻不知情，對此，國民黨文傳會副主委李明賢在臉書發文表示，「一切依規定處理對民進黨有這麼困難?還是法院是民進黨開的?」

仍處保外就醫的前總統陳水扁昨日低調參加台南市七股區凱士士二期工業區的啟用儀式，與台南市長賴清德、前台南縣場蘇煥智共同剪綵，不過台中監獄表示不知道扁有參加此項活動，也未收到申請提出。

對此，李明賢在臉書發文質疑這是提前恢復自由的概念?還是中監故意在裝傻？李明賢酸下一次阿扁大概會受邀到總統府，「因為若回到老地方，若依賴挺扁人士的論點，這也是有助於改善病情吧？」

(中時電子報)