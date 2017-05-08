汐止警民辦慈善園遊會 幫助單親弱勢戶
「汐止心汐止情」臉書社團長年結合警方志工，送物資幫助汐止在地弱勢戶。7日上午社團與台北靈源寺、獅子會等團體，在汐止火車站舉辦慈善義賣園遊會，當天義賣所得也將全數購買生活物資，捐贈給汐止地區弱勢家庭。
37歲的劉威麟經營自助餐多年，因協助派出所假日送餐，目睹社區大樓內有不少獨居長者周末無人送餐接濟，去年成立「汐止心汐止情」臉書社團，除義務替獨居長者送餐，包括單親家庭、經濟有急迫困難者為他們主要服務對象。
劉威麟表示，社團平日由里長、社會局及派出所媒合需協助的弱勢家庭，經居家訪視確認有急難救助需要後，進而在網路平台發起物資籌募，最後和志工一起將物資送到對方家中。
汐止心汐止情社團另成立食物銀行，以烘內派出所為據點，每月定期發放物資到弱勢戶家中，過去一年來共幫助100個弱勢單親家庭。
昨天上午社團響應台北靈源寺號召，結合警察志工、獅子會等團體在汐止車站舉辦慈善義賣活動，當天所得也將購買生活物資，全數捐給汐止弱勢家庭生活使用。
劉威麟說，未來儘可能結合政府或民間團體，不僅提供弱勢家庭物資協助，同時也提升生活品質，尤其加強對單親家庭小孩針品德教育、對獨居長者心靈關懷，讓這些弱勢家庭在不久的未來也能轉為幫助者回饋社會。
(中時)
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