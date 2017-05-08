前瞻審查僵持不下 綠讓步同意換下召委邱議瑩
立法院經濟聯席委員會今續審《前瞻基礎建設特別條例》草案，國民黨團持續杯葛，要求換掉本周輪值召委邱議瑩，高喊「一分瑩霸道，審前瞻免談」，藍綠僵持不下，會議空轉一上午。經協調後，民進黨團退讓，同意更換召委。
會議休息後，藍委輪番上陣「讀報」，朗讀各類批評前瞻基礎建設之文章，表達反對立場。
接近中午，會議主席、民進黨立委邱議瑩上主席台宣告，語氣略顯激動，她表示，感謝國民黨立委對她的厚愛，決定善意回應訴求，「忍辱接受」國民黨提議，因她不忍看到台灣發展、前瞻建設因她一人延宕，所以本周不會再繼續擔任召委，盼國民黨說到做到，讓議事可順利進行，隨後宣布休息。
不過，國民黨立委仍持續高喊「錢坑法案，退回重擬」，引發在場綠委不滿，羅致政就反嗆藍營：「不要得寸進尺！」
(中時)
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