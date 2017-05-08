NBA》這個數據讓馬刺0勝36敗

馬刺在打完前三節落後15分的情況下竟然36戰全部吞敗，這與總教練帕波維奇(右)的調度有絕對關係。(美聯社資料照)

什麼樣的數據竟然能讓連續20季闖進季後賽、連續18季戰績超過50勝的馬刺竟然吞下36敗，連1場勝利都拿不到呢？

答案揭曉，那就是打完前三節落後15分的情況下，馬刺不曾在第四節逆轉過比賽，這種情況出現36次，馬刺都敗下陣來，其中有很大的原因在於總教練帕波維奇的調度，意在讓年齡較大的球員休息而放棄比賽。

8日馬刺在客場挑戰火箭，第三節突然被對手打出14比4攻勢，落後分數瞬間被拉開至18分差距，三節打完76比91，落後15分。第四節剩下8分11秒，帕波維奇喊出暫停，此時場上馬刺89比105落後16分，帕波維奇沒有換上先發球員，反而還將一線替補大衛李與吉諾比利換下，擺明棄守，讓比賽提前成為垃圾時間。

帕波維奇的用意就是讓年紀偏大的主力球員避免在耗費過多的體力下仍舊無法逆轉戰局，導致接下來的比賽出現危機，更何況輸掉此役2比2平手，第5戰回到聖安東尼還是擁有主場優勢，只要能贏得第5戰取得聽牌機會，優勢依舊站在黑衫軍這邊，帕波維奇打的就是這個如意算盤。

(中時電子報)