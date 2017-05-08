祝賀法國新總統 外交部：盼深化台法關係

外交部今(8日)上午表示，祝賀法國總統大選順利完成及馬克宏（Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron）先生當選法國總統申致賀忱。

外交部指出，法國7日（星期日）完成總統大選第二輪投票，中華民國外交部對法國總統大選順利完成及馬克宏（Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron）先生當選法國總統申致賀忱。

外交部強調，台灣與法國共享自由、民主、博愛及人權等普世價值，台法雙邊交流多元，法國為我在歐洲第4大貿易夥伴，雙方在經貿、投資、科技、文教等方面均密切合作，未來期盼台法雙方在既有的良好基礎上，以互惠互利方式持續深化雙方在各領域的關係。

(旺報)