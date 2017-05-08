視察永安漁港 蔡英文：前瞻不會債留子孫
蔡英文總統8日視察桃園前瞻基礎建設計畫時表示，前瞻計畫的建設過去受限經費停擺，這次中央與地方一起合作完成，永安漁港就是最好的例子。她強調，「建設不分地域，進步不分藍綠」，認為投資台灣、城鄉均衡就是前瞻，承諾政府會保持穩健財政制度，絕對沒有債留子孫的問題，要把建設、希望留給子孫。
蔡英文上午視察永安漁港、桃園農業博覽會新屋基地，一下車就關心桃園市長鄭文燦的肋骨傷勢。她致詞時表示，問了鄭市長有無戴護胸？得知沒有後，她想了一下，那鄭文燦「要減肥了」，而鄭文燦為了爭取預算受傷，應該要好好保重，繼續為市政打拚。
蔡英文說，新屋永安漁港具有客家海洋文化，不同於山林與丘陵的客家文化，永安漁港使用牽罟的傳統漁業方式，集結所有鄉親一起收網，傳承漁業傳統價值，相信永安漁港能順利取得前瞻計畫支持，放進充滿特色的海洋客家元素。
蔡英文表示，台灣農業有走出去的實力，行政院推動五加二產業創新當中，新農業是其中重要一項，政府有決心、方法，提升農業附加價值，使得農業更有前景，讓農民賺錢。看見桃園農博結合循環經濟、地景藝術、綠色生活，科技農業，讓農業不只是傳統、更能創新，台灣新農業革命從桃園開始，呼籲全台鄉親，在農博14日閉幕前都能來感受農博的魅力。
(中時)
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