不敢相信61歲！劉曉慶穿背心辣曬傲人上圍

劉曉慶是演藝圈著名的不老女神。（圖／翻攝自劉曉慶微博)

大陸女星劉曉慶駐顏有術，是演藝圈著名的不老女神，今(8日)她在微博曬一系列生活照，穿上黑色背心的她，展現傲人上圍、勻稱身材，完全不像61歲，簡直是凍齡代表。

劉曉慶穿上黑色緊身背心搭上直條紋褲，坐在草地上擺pose，並寫下金句勉勵自己：「每天最好的禮物，就是一個越來越健康的自己。」只見她對著鏡頭露出甜笑，展現保養得宜的面容和勻稱身材，傲人上圍藏不住，完全不像61歲，網友大讚她是「完美女人」，把她當成自己的生活目標。

(中時電子報)