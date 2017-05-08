MLB》4大先發退步 小熊退燒成平凡球隊

列斯特今年雖表現持平，但失分相較去年略增。(美聯社)

小熊去年氣勢如虹，一路在國聯中區稱王，寫下單季100勝戰績，最後更精采上演逆轉秀，終結108年無冠的「山羊魔咒」奪冠，但今年這支衛冕軍陣容沒有太多變動，但卻未打出同樣優異的成績，昨敗給洋基後，如今紅人趁勢竄位登頂，到底小熊怎麼了？美媒8日指出，4大先發壓制力下滑、失分增加，是其中一個主因。

小熊本季幾乎維持冠軍隊陣容，比較大的變動是中外野手佛勒(Dexter Fowler)出走轉戰紅雀，但在昨役輸給洋基、吞下2連敗後，以16勝14敗戰績，與紅雀在國聯東區並列第2。即便仍在國聯中區保有競爭力，不過表現明顯不如去年，《FoxSports》報導認為主戰的4名先發投手的退步，是其中一個問題點。

前兩號先發艾瑞耶塔(Jake Arrieta)和左投列斯特(Jon Lester)，雖都6場先發都繳4場優質，艾瑞耶塔更以4勝1敗，暫居小熊勝投王，不過他們都有失分增加的現象。艾瑞耶塔自責分率從去年3.10升到4.63。去年自責分率僅2.44的列斯特僅有1勝1敗，自責分率則升到3.67。

今年將再老1歲的38歲老將萊奇(John Lackey)表現更慘，上季自責分率還能維持4以下的他，本季自責分率則飆到5.14，投6場僅1場繳優質，戰績2勝3敗。他會有這樣的表現，很可能是受年齡摧殘所致，他本季速球均速90.8英里(約146公里)，寫下生涯最慢，速球被打擊率也從去年2成41，升高到3成14。

去年以自責分率2.13傲視全聯盟的韓崔克斯(Kyle Hendricks)，開季也投得跌撞，前3戰都沒能繳優質，自責分率一度飆破6，近3場比賽才回穩，投17.1局僅失2分，目前戰績2勝1敗、自責分率3.51。4人表現下滑，新來的布瑞特安德生(Brett Anderson)也僅2勝2敗、自責分率8.18成績，即便打擊火力依舊，但這卻讓他們贏球的難度變得更高。

(中時電子報)