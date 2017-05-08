善用富邦電子憑證 5月報稅不必人擠人
報稅季節，網路報稅儼然成為國人便利報稅的首選，現今申報所得稅的工具更趨多元，富邦證券提醒民眾，報稅不必人擠人，「富邦證券電子金融憑證」不僅是投資人看盤下單的好工具，還是網路報稅的好幫手，只要是富邦證券電子交易客戶且具有效電子交易憑證，即可使用電子交易憑證報稅的便利加值服務，有別於其他工具，不需額外負擔任何費用，且無需臨櫃辦理註冊，不用準備讀卡機或是晶片卡。
富邦證券為了提供投資人省時省力的報稅小撇步，特別建立專屬網路報稅專區，以簡單的步驟說明，協助投資人輕鬆使用網路報稅。
富邦證券表示，有鑑於電子商務盛行及網路普及化，去年使用金融憑證完成報稅共有11萬6,605件，其中，使用富邦證券電子交易憑證報稅的就有12,607件，對比前年成長了9.7％，使用數量高居全體金融憑證報稅機構的前三名，顯示富邦證券提供的電子交易憑證，深受廣大投資人肯定。
民眾只要預先下載國稅局的最新版報稅軟體，搭配富邦證券的電子報稅金融憑證，即可從國稅局下載戶籍、家戶所得、勞健保及扣除額等資料，免除填寫書面資料的勞累，更可透過報稅軟體自動算出最有利的計稅方式，以進行綜所稅結算申報，讓投資人體現免出門、免排隊、免讀卡機的理想模式，節省親自到國稅局臨櫃查詢所得時間，輕而易舉完成一年一次的報稅手續。
(工商)
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