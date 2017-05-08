2018台中花博暖身 紀念品12日開始領取

2018台中花博暖身路跑活動，將於5月14日開跑，紀念品12日開始領取。（陳世宗翻攝）

由台灣全民運動協會主辦、台中市體育處指導、《中國時報》協辦的「臺中幸福開跑－為花博暖身」路跑活動，將於5月14日母親節當天，清晨6時於台灣大道府前廣場由市長林佳龍鳴槍開跑！賽事紀念品領取從12日至15曰的上午10時起到下午5點止，請前往中時國際會展中心－台中市西屯區朝馬路520號領取。

台中花博將於明年登場，主題為「花現GNP」，分別代表Green（綠色）、Nature（自然）及People（人文），台中市政府期望透過花博的舉辦，將台中打造為花園城市，同時提升市民生活品質，並將台中的花果、農業、園藝發展理念推廣至國際，讓世界看見台灣。

為替花博暖身，5月14日當天將舉行花博路跑活動，規畫3公里賽程，從台灣大道市政大樓府前廣場起跑，行經惠中路一段、市政北五路、惠來路二段、市政北六路、河南路三段、市政北一路、惠來路二段、市政北三路、府會園道，最後再跑回台灣大道市政大樓府後廣場。

主辦單位指出，參加路跑的民眾紀念品領取從5月12日上午10:00至5月15日下午5:00，請事先下載《翻爆》APP，下載後依相關建議填寫資料，並在Email信箱驗證完成。

領取賽事紀念品，限本人攜帶號碼布及身分證，前往中時國際會展中心，當場秀出下載《翻爆》頁面「感謝你的參與」，即可獲贈「臺中幸福開跑─為花博暖身」限量款後背包（市價2280元），共有8種顏色、先到先選，14歲以下未持身分證之民眾，請攜帶健保卡（需有照片）或戶口名簿二擇一。

(中時)