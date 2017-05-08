「政績不是自己說的算」 吳斯懷要蔡公佈街頭抗爭次數
蔡政府執政將屆滿周年，民進黨日前舉辦記者會，說明執政1週年經濟成績表現，發言人楊家俍公佈「台第一季對大陸出口成長至9.4%」的政績，退將吳斯懷表示，兩岸政經活動冷凍一年，觀光業、農漁業、製造業哀鴻遍野，蔡政府用冰冷的數字表彰自己政績，人民不但無感，只會更憤怒寒心。
吳斯懷建議政府應該要公佈幾個「有溫度」的數據讓民眾參考，包括「一年來街頭抗爭數據」、「一年來支援台北鎮暴，動用全國警察多少人次的數據」、「這一年來在總統府和立院周邊架設了多少的拒馬、刮刀式鐵絲網」、「一年來上街頭抗爭民眾人數有多少」、、「一年來上街頭抗爭民眾人數有多少」、「全世界有哪個國家，幾十萬退伍軍人被迫上街頭，爭尊嚴、維權益？」、「有哪一個國家的軍公教警被政府當敵人一樣糟蹋?」、「有哪一個國家的軍公教警被政府當敵人一樣糟蹋?」、「一年來民眾平均薪資成長多少？年輕人失業率降低多少？房價跌了幾趴？物價指數攀升多少？」
吳斯懷最後提醒蔡政府政績不是自己說的算數， 更不是冰冷的數字，「讓人民有感才是真實的」。
(中時電子報)
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