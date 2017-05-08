遇警盤查為自清 男子脫光光給警查

本月3日晚間8時許，新北市板橋警分局警備隊員警巡邏行經板橋縣民大道、民權路口，遇機車騎士黃姓男子違規左轉，員警立即攔下予以盤查，警方查出黃男才因毒品案假釋出獄，於是仔細盤問並要求打開機車置物箱供檢視，員警在置物箱內發現1包咖啡包和1罐不明液體，遂詢問來源。

黃男疑不滿員警盤查太久，竟逕自脫掉衣褲，甚至將內褲褪到膝蓋，要警方查個仔細，員警見狀當場傻眼，請黃男先將衣褲穿上，不必如此激動，說明只要交代清楚即會放行，黃男才將衣褲穿上。

黃男表示咖啡包是投宿旅館時拿的，不明液體則是工作時的消毒水，經員警檢視未查出不法，告誡黃男日後騎車要遵守交通規則，讓黃男離開。

(中時)