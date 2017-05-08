PGA》「球王」強森富國差1桿 與「連4勝」擦身過

「球王」強森差1桿與「連4勝」失之交臂。(美聯社資料照)

美國名人賽前摔傷、休養1個月於富國銀行錦標賽復出的「球王」強森，8日決賽輪連續兩天飆出67桿(-5)，排名雖從首輪的並列第15，一路往上攀升，可惜最終仍差1桿無緣「連4勝」，以279桿(-8)並列第2作收。

美國好手哈曼第17、18洞連抓2鳥，最後以贏1桿的278桿奪冠，第18洞精采抓鳥，是贏得這場冠軍關鍵。

第18洞5桿洞，哈曼第2桿還有271碼，他本來要用5木，後改拿3木，結果小白球穿越果嶺，落在廣告看板旁，加上球位前有樹枝擋住，只能用打低滾球攻上果嶺。

哈曼第3桿剛上果嶺，且小白球距洞口還有30呎，不料神準1推抓到「冠軍推」小鳥，贏得近3年首冠與135萬美元支票。

強森這場比賽雖失去贏得「連4勝」機會，但近4場3冠1亞，仍被看好是本周4晚上登場的美巡球員錦標賽奪冠大熱門。球員錦標賽有美巡「第5大賽」之稱，總獎金高達1050萬美元，僅次於「4大賽」美國公開賽的1200萬美元，與另1場大賽美國PGA錦標賽相同，是美巡的年度重大比賽之一。

(中時電子報)