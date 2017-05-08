全大運》超高顏值 台大桌球正妹蔡雨璇

台大桌球正妹蔡雨璇。(翻攝蔡雨璇臉書)

蔡雨璇。(翻攝蔡雨璇臉書)

(13:40更新內文)全國大專校院運動會正如火如荼的舉行，其中台灣大學桌球隊員蔡雨璇，因外表出眾備受矚目，她有雙無辜大眼睛，還有甜美笑容，現讀大四的她，未來想成為一名醫檢師。

蔡雨璇是運動好手，小學是桌球隊，國中轉戰女籃，高雄女中畢業後考上台大，又重拾桌球。當初考上台大的她，原本想放棄打球，但她說：「看到他們比賽又覺得手很癢，猶豫很久最後決定加入球隊。」

參加桌球隊，又是醫學相關學系，蠟燭兩頭燒。蔡雨璇說，自己要找空檔讀書。她在桌球隊社團，有時還身兼教練指導球員。談到這次的全大運，她說：「放開來打，開心享受就好。」

蔡雨璇說，加入台大桌球隊後，學會用更聰明的方法打球。以前只會苦練球技，現在開始思考打法、戰術等，「你要去預設別人怎麼想，變得比較比賽取向。」

(中時電子報)

蔡雨璇。(翻攝蔡雨璇臉書)