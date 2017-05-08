全大運／楊尉廷跨破全國! 上屆亞運可摘銅

楊尉廷110欄以13秒57締造全國新猷。(林宋以情攝)

楊尉廷(右)110欄以13秒57締造全國新猷，陳奎儒(左)以13秒62摘銀。(林宋以情攝)

田徑場首個破全國紀錄出爐！8日全大運公開男子110公尺跨欄決賽，台師大楊尉廷以13秒57，一舉跨破自己的13秒61全國紀錄完成3連霸，此成績在2014年仁川亞運可奪銅。

全大運110欄在將近正中午登場，天氣悶熱，讓楊尉廷花了兩倍時間熱身，前6個欄架與陳奎儒並駕齊驅，不過在第7個欄架後取得領先，率先衝線改寫全國紀錄，衝過終點看到破全國，自己也放聲吶喊，慶祝勝利。

「一開始也不知道我跟他(陳奎儒)誰會贏，我們都有撞到欄架，但就想著跑就對了。」楊尉廷去年6月在日本大學田徑公開賽跑出13秒61的全國新猷，相隔將近1年，再將全國紀錄推進，11個月來總會有低潮，他靠教練安排，藉著比賽重新找回目標。

楊尉廷(右二)110欄破全國完成3連霸，陳奎儒(左)摘銀，田徑協會秘書長王景成(左二)頒發破全國獎金5萬元獎勵選手。(林宋以情攝)

楊尉廷說，「長期在高張力、壓力的心理狀態，中間有段時間的確有點沮喪。跟教練討論、安排比賽，重新調整。」

上屆仁川亞運銅牌成績是13秒61，楊尉廷的13秒57成績足以站上頒獎台，這也是本屆全大運繼7日游泳安廷耀自由式200公尺破全國後，第2個全國新猷。

(中時電子報)