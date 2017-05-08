聖馬爾定醫院關懷獨居女性，送康乃馨花賀節

聖馬爾定醫院及崇她社探訪獨居女性，祝賀母親節。（廖素慧攝）

子女親人遠遊外地，獨居婦女過母親節倍思兒女，嘉義市天主教聖馬爾定醫院與國際崇她社今天拜訪獨居女性長輩，致贈溫馨的康乃馨花束與禮物，關懷她們，並祝賀母親節快樂。

醫院社區醫療部社工員羅悅瑛表示，一位陳先生曾感慨，自己在外地工作的無法常常回家陪伴母親，心裡愧疚，慶幸有醫院人員會訪視母親，並協助就醫、關心她的健康狀況，讓他在外地較為安心。

國際崇她嘉義社黃琡珺社長表示，母親節探視社友們訪視獨居長輩時，會有不同的收穫，從長輩們的樂觀精神與爽朗的態度，學習到人勿因環境而影響心境，從心快樂。

(中時)