八田與一追思會 反日民眾水庫前嗆聲
八田與一逝世75周年追思會8日下午登場，今年因八田與一銅像遭砍案，引發正反兩極的意見，8日上午就有40多位民眾聚集到烏山頭水庫前，欲入園表達反日訴求，但嘉南農田水利會為避免衝突擴大，採取封園措施，也協請警方維安，讓反日民眾相當不滿，一度發生推擠。
警方8日上午先進駐烏山頭水庫維持秩序，40多位反日民眾一早10點就被擋在園區大門口前，民眾大罵「賴清德政府追思日本八田與一，為何我們不能追思蔣公」，警民數度爆發推擠，最後雙方溝通，讓反日民眾派5位代表到蔣公銅像前祭拜。
這群反日團體來自台南各地，有些是退役將軍、有些是市井小民，都是不認同八田與一的歷史評價，其中，退役將軍李玉文表示，日本政府屠殺10萬多名台灣人，且強迫徵調慰安婦等行為，如今未有正式的道歉，政府卻如此漠視，他們將誓死討回公道，要日本政府道歉。
8日上午已有不少民眾前往烏山頭水庫欲參加追思會，反日民眾看見隨即大喊「趕快回去」，看見日本人更上前推擠；近午時，一位婦人在上完廁所後，被警方發現其似乎拿到警方的勤務表，員警希望婦人交出勤務表，但她不願意，因此與警方產生衝突，場面十分火爆。
警方今日在水庫前設2處意見表達區，希望民眾能好好表達訴求。
(中時)
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