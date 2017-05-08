新北護生態！花枝軟絲攜手回家 產下海洋新生命

軟絲產房及小花枝苗由山海天使環境保育協會的潛水教練協助帶到海中。（新北市漁業處提供）

護生態、愛海洋！我們要好好保衛我們的地球！新北市政府、貢寮區漁會及國立台灣海洋大學於今（8日），在新北市貢寮卯澳灣共同合作舉辦花枝軟絲回家活動，現場號召在地保育團體「臺灣山海天使環境保育協會」愛海潛水志工製作軟絲產房，由新北市副市長葉惠青、國立臺灣海洋大學代表及貢寮區漁會理事長陳國光共同繫上軟絲產房繩結，與福連國小學童一同攜手將今年所繁殖出花枝苗5千尾及花枝卵1萬粒，放流於貢寮卯澳灣，守護本市漁業資源。

106年卯澳灣花枝軟絲回家活動。（新北市漁業處提供）

新北市副市長葉惠青表示，自103年開始市府與國立臺灣海洋大學擬定養殖合作計畫，特別針對新北市在地具高經濟價值物種如花枝，啟動花枝人工繁養殖技術培育研發，終於在去（105）年我們第一次將花枝苗（卵）送回這片海域牠的家鄉-貢寮卯澳灣。今年我們不只是將花枝苗（卵）送回家，市府與貢寮區漁會更號召在地漁民及「台灣山海天使環境保育協會」愛海潛水志工共同參與，就地取材以天然材料（桂竹）築起軟絲產房、搭設產卵環境，打造軟絲復育產卵棲地，讓軟絲回來新北市海域產出新生命。

彭教練指導葉副市長與長官製作軟絲產房。（新北市漁業處提供）

貢寮區漁會理事長陳國光表示，花枝軟絲是新北市東北角地區沿海一帶具有高經濟價值的重要物種，每年春天水溫回暖的時候，牠們就會從深海游回近礁石沿岸，找尋適合交配產卵的棲息地進行繁衍下一代。很高興能透過這次活動將象徵海洋新血的花枝苗（卵）放流貢寮卯澳灣，增裕漁業資源，同時號召在地漁民及保育團體共同參與，一同建構軟絲溫暖的家，使得漁業資源能永續經營。

國立台灣海洋大學校長張清風表示，海洋大學與新北市政府簽訂養殖合作計畫歷時3年多，在雙方研究團隊共同努力之下，終於掌握花枝繁養殖與種苗量產的關鍵技術，連續2年成功繁殖花枝與培育大量種苗，並且進行資源放流，對於海洋資源復育扮演重要的角色，未來研究團隊也會朝向開發其他具高經濟價值頭足類動物的繁養殖技術，期望復育其他新北市東北角在地頭足類動物漁業資源。

(中時電子報)