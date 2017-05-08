wpd與雲縣簽署綠電交易 目標8年裝置容量1GW
全球最大再生能源集團德商wpd達德能源集團，今日與雲林縣政府簽署「綠電交易合作備忘錄」，縣府將成立能源公司，直購wpd生產綠電，目標在2025年裝置容量可望達到1GW。
雲林縣副縣長丁彥哲表示，縣政府將成立能源控股公司，開放全民入股，媒合綠電交易、發電、綠能募資，以及土地整合等，兩週內將提出具體規劃。
wpd達德能源集團董事長王雲怡稱，此次合作備忘錄重點是向雲林縣政府表達意願，wpd願意將生產的再生能源優先賣給縣府成立的電力公司。
王雲怡指出，雲林地區的再生能源將以陸域風機和太陽能優先，離岸風電最快2021年左右可以建置完成；今年有些陸域風機開始動工，明年會大幅完成，明年陸域風機裝置容量至少可達10萬瓩，完工後可以馬上併聯供電。
王雲怡接著說，成立綠電交易平台有助於電力市場自由化，地方再生能源業者將綠電賣給地方電力公司，地方電力公司再將綠電賣給在地企業，可以形成正向循環。
王雲怡稱，要讓綠電交易制度可以落實牽涉到三個問題，首先電業法規範要盡快出來，讓更多售電業者願意投入，其次是要提供業者保障，最後要提供誘因，讓業者願意直接賣給用戶而非台電。
標檢局局長劉明忠表示，上個月已成立再生能源憑證中心籌備處，預計會在今年6月發出首張綠電憑證，綠電憑證有助於增加綠電交易誘因。憑證制度一定要和國際接軌，才能讓購買綠電的廠商受到國際認可。
wpd上月24日已與雲林縣政府簽署合作備忘錄，預計投資2,000億元發展風力、太陽能等再生能源。另外，旗下專案公司也在近日通過離岸開發第2階段開發環評，預計在桃園建置容量25萬瓩的離岸風機。
(工商)
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