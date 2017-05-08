熟男不舉，元凶竟是鹽酥雞、茶葉蛋

陳育典醫師說明使用「低能量體外震波儀」改善陰莖充血情形。（李義攝）

未婚也無女友的35歲李男，平日靠DIY自得其樂，最近卻發現「那話兒」漸漸不聽使喚，媽媽大為緊張到中藥行抓補藥加腰子等食補也不見成效。求助泌尿科才揪出元凶，每天至少吃上2顆茶葉蛋加1包鹽酥雞，有時再配可樂，造成高血脂而阻礙勃起。

收治的高雄阮綜合醫院陳育典醫師表示，李男身高169cm、體重60kg，體型適中，無吸菸飲酒等習慣，作息正常，檢查發現血脂肪超標情形嚴重。

問診後，才知李男非常愛吃鹽酥雞和茶葉蛋配可樂，每天至少都要吃上2顆茶葉蛋加1包鹽酥雞。最近又常吃藥療食補，高血脂更是雪上加霜。

診斷出病灶是心血管功能疾病所導致的陰莖勃起障礙後，要求他戒掉不良飲食習慣，並施以「低能量體外震波儀」配合藥物治療，改善陰莖充血情況。

經過4次治療，「那話兒」不再垂頭喪氣，雖然無法持久，但已可以完全勃起，目前仍持續配合醫師療程。

陳育典醫師指出，不要輕忽性功能障礙，因為男性陰莖勃起障礙與心血管疾病的風險因子相似，暗示身體可能潛藏其他疾病，如高血壓、糖尿病、高血脂、男性更年期、憂鬱、肥胖與抽菸等，陰莖勃起的程度也暗示著血管內皮功能與心血管的健康程度。

因為供應陰莖的動脈血管直徑比心臟與大腦都小，因此陰莖會比身體其他器官更早也更容易出現缺血症狀。勃起問題也因此被視為心血管疾病的先期指標。

陳育典表示，「低劑量體外震波」原本用在泌尿科的結石治療，藉著震波的能量擊碎泌尿系統內結石。但近期醫界發現，震波的另一個效果是促進血液循環，幫助身體組織重新生長，因而除了被復健科、骨科使用在治療關節的疼痛，以及肌肉痠痛復健外，也應用在陰莖勃起障礙治療上。

震波會造成海綿體內細微破壞，在恢復的過程中，促進陰莖海綿體產生的血管新生激素，改善陰莖充血時的血流狀況，使陰莖內血液流通。低劑量體外震波治療性功能障礙，不會造成出血、感染，或是疼痛不適等情況，不需麻醉、住院，無副作用，一個療程僅需6到12次不等，需自費，性功能障礙患者經過治療，有八成患者可以達到自然勃起，且治療效果持續一年之久。對於還未完全喪失的男性，一年打一個療程的震波治療當做保養，也可以有效延長勃起功能的壽命。

(中時)