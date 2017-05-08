樹林農會賄選案 賴朝進陳相儒遭起訴

新北地檢署偵辦新北市樹林農會理市長賄選案，今日偵結並將新、卸任理事長賴朝進、陳相儒、黃姓女會員代表及黃姓、王姓樁腳等人起訴，其他10餘位涉案人因認罪、繳回不法所得或證據不足等情，分獲緩起訴、不起訴處分。

檢調指出，搭配參選第18屆樹林區農會理事長賴朝進及常務監事陳相儒，遭控以每票30萬元代價，共同向多名會員代表賄選；3月1日理、監事選舉投票前，賴、陳又涉嫌招待多名會員代表餐宴，並要求在3月1日理、監事選舉時，依指示投票推舉特定理、監事人選。

新北檢調接獲線報後，3月中旬針對傳出賄選的樹林區能會發動搜索，並在複訊後諭令涉及賄選的卸任理事長、新任常務監事陳相儒60萬元交保，新當選的理市長賴朝進則未到案。

新北市長朱立倫3日頒發當選證書給新北市各級農漁會理監事，樹林農會的新任理事長賴朝進、常務監事陳相儒等人均因「恰巧有事」並未出席。

新北地檢以賴朝進、陳相儒等人涉以賄選方式當選農會職務，今日依違反農業法起訴，目前新北市尚有板橋、林口等地農會賄選案尚未偵結。

(中時)