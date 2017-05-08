堅為劉德華守身29年 狂粉「楊麗娟第2」身分曝光

繼楊麗娟之後，又出現極端的華仔粉絲敖艷紅，表示自己不管偶像結婚生子與否，要等他一輩子。(取材自中時資料照片、新浪娛樂)

香港天王劉德華能歌能演還凍齡，帥勁與魅力數十年來有增無減，加上為人溫和親切，因此累績龐大的粉絲，其中不乏有愛華仔入骨的瘋狂粉絲，如楊麗娟就是赫赫有名的狂粉，她因一場夢迷上華仔，其父母為了女兒的追星夢，不惜賣掉房子甚至器官，最後還為了她見偶像一事，發生不少憾事，如今，又出現了迷華仔迷到失魂之人，堪稱「楊麗娟地2」，媒體如今揭露了這位死忠粉絲的身分。

據《新浪娛樂》報導，這名媲美楊麗娟的劉德華粉絲，名為敖艷紅，是出身中國湖北襄陽的34歲女子，這位忠實粉絲從5歲迷上劉德華，立誓為華仔守身29年，即便劉德華於2012年5月9號當了爸爸，敖艷紅仍不放棄，曾說過不論外界能不能理解她，她對偶像的心就是永遠不變。

劉德華結婚生子，讓許多人替偶像開心之餘，也有點落寞，但這都沒影響敖艷紅，她甚至對媒體說：「他不接受我，我會永遠等下去」，只是隨著時間過去，日前敖艷紅似乎「清醒」，如今表示生活太艱難、太累，她想整容告別過去，慢慢開始過正常的日子。

(中時電子報)