千萬保時捷被燒 竟是「開到縮缸」友人犯案
一輛價值新台幣千萬元的保時捷Panamera Turbo跑房車，6日凌晨在北市內湖區環山路二段遭縱火，警方調查後發現，兇手竟是王姓車主的邱姓男友人。
警方指出，邱男有意買下該輛跑車，所以王男借給他試駕，不料期間發生引擎縮缸意外，王詢問修車場後，得到修理費至少要75萬元的回應，因而向邱索賠。
對於這筆費用，邱男不堪負荷，且無法接受王男所敘述的車子損壞情況，兩人為此發生口角，不滿的邱因而臨時起意，帶飲料空瓶到加油站買汽油後燒車。
事後，邱男相當後悔，除表示願意賠償車主，也希望能和解。全案經警方調查後，依刑法公共危險罪將邱嫌移請士林地檢署偵辦。
(中時電子報)
關鍵字：保時捷、Panamera Turbo
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