日媒：台北美食 陸客最愛這一味

在台北魚市紅透半邊天的上引水產，主打須站著吃的立吞壽司。(本報系資料照)

曾小恰🇹🇼（@loveyukicha23）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 21 4:57上午 PDT 張貼

台灣特色美食多，不少台灣餐飲業者近軍中國大陸、香港搶商機，亦吸引陸企來台取經。而吃遍台北美食是陸客赴台遊的必修課題之一，其中「牛肉麵」與「魚市場」是近期熱搜排行榜上最具話題的台北美食。

《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）指出，根據網路搜尋引擎百度最新數據顯示，「林東芳牛肉麵」是台北美食搜尋熱度最高牛肉麵店家，儘管店舖僅提供40個內用座位，仍吸引眾多消費者上門。

排名陸客熱搜第二的是位於台北魚市的「上引水產」，複合式餐飲經營模式受到商務客歡迎，再加上近來中國大陸興起「傳統賣場做餐飲」風潮，甚有大型連鎖超市派出考察團前往台北取經等消息，顯示這可能將是下一波席捲中國大陸吃貨們的美食風潮。

(中時電子報)